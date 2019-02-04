鄭俊弘拒認偷食巨胸女模

鄭俊弘與何雁詩公開拍拖後，屢傳「分」訊，不過二人堅持感情很好，近日有傳鄭俊弘再次偷食，指他去年8月在峇里出席完朋友婚禮後，到當地一間酒吧夜蒲並火速搭上一名叫BeBi的巨胸女模，更在夜店內激咀，對於男友傳出偷食報道，何雁詩表示相信對方，強調相中男士並不是鄭俊弘，指和男友有溝通過。至於鄭俊弘則回應：「不實報道唔回應啦，新年快樂身體健康。」另外，BeBi亦在社交平台否認錫她的人是鄭俊弘，稱是鄭俊弘的粉絲，但不認識他。



