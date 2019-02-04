留港度歲等批「生育大計」 ﻿李丞責﻿﻿贈開工吉日貼士﻿

昨日，堪輿學家李丞責博士抽空現身銅鑼灣維園「big big channel」攤位同Fans見面，席間李博士除與大家講解玄學心得，教大家在豬年趨吉避凶等，還被市民包圍合照，場面非常熱鬧。其後，李博士向本報透露，農曆年將留港度歲，笑言「等領導(太太劉倩婷)批我生育大計呀！」又表示開市吉日為初七、初十和初十六，《頭條》讀者記住嘞！採訪：張詠森、李維隆



近日馬不停蹄出席新書《豬聯璧合》宣傳活動的李丞責博士，昨日下午突襲維園年宵市場「big big channel」攤位送驚喜。李博士首先接受主持訪問，暢談豬年運程及如何在豬年趨吉避凶等大法後，又即場向市民推介一吓他出品的產品，包括玄學書、吉祥物擺設，以及新書《豬聯璧合》的珍藏版連吉祥風水擺設等。見李博士好受市民歡迎，不斷被fans包圍求合照，師傅亦十分友善，來者不拒，O氹到現場市民「笑口常開」！



財神誕百無禁忌



逗留半小時後，李博士臨離開前接受本報訪問，問他豬年開市吉日是那一天？李博士說：「豬年開市吉日唔係太多，初七、初十和初十六係理想開市嘅日子。但上班一族好難控制，從事飲食業嘅可以考慮初四，傳說係灶君下凡嘅日子，會旺場；初五是財神誕，百無禁忌，經商做生意亦宜。至於其他行業，可以在初七和初十當日做少少開市儀式，以柚葉、柏葉或黃皮葉等抹下辦公室，用新文具等。」



助Fiona催旺桃花



畀完開市小貼士，問師傅新正頭會外遊嗎？李博士笑言：「呢三個月我日日瞓得4至6個鐘，農曆年要留港休息吓，加上屋企家事多呀！等領導(太太劉倩婷)批我生育大計呀！」



另外，李博士前日到商場出席其新書《豬聯璧合》簽名會，除有愛妻劉倩婷及囡囡李阡辰到來撐場，好友薛凱琪（Fiona）亦抽空力撐，並得到李師傅為她測運程。李博士指Fiona來年愛情事業皆有進帳，並且8月會出現如意郎君，還贈送催旺桃花的擺設和粉紅鴛鴦給她。



