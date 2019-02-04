﻿《廉政風雲》氣質女神 超級新星常倩脫穎而出

現年24歲、從北京來港發展的超級新星常倩，去年在賀歲片《我的情敵女婿》和《卧底巨星》中擔任配角，憑超凡氣質及標緻五官吸引無數影迷注目，更成為網民熱話，封她為新一代必紅「氣質女神」！ 脫穎而出的常倩光芒畢露，並參演英皇電影賀歲大片《廉政風雲 煙幕》，敬業的她坦言不介意被稱為「花瓶」，「要當花瓶的話，就要當個實力派的花瓶」。



中港影視圈矚目超級新星常倩，2016年在北京中央戲劇學院畢業，能參演英皇重量級賀歲猛片、麥兆輝執導、兩大影帝劉青雲、張家輝及影后林嘉欣主演的《廉政風雲 煙幕》，對熱愛學習的常倩來說，就如上了一堂很好的演技課！



憑超凡氣質和標緻五官吸引無數影迷注目的常倩說：「我是以百分百跟別人去學習、看他們工作的態度，跟前輩工作，真的學習很多！」抱謙虛、用心學習心態的常倩，被視為必紅超級新星，可見是有因由的！



常倩在年初一上畫的《廉政風雲 煙幕》中飾演廉署調查員，這位影壇新貴現年24歲，去年透過經理人推薦，經過多次試鏡後脫穎而出，獲得演出這個角色的機會，能跟影帝影后級人馬合演該片，她坦言很幸運！



中央戲劇學院畢業



常倩於北京中央戲劇學院畢業後，加入北京影藝圈，成為備受注目的影壇新星。前年導演葉念琛開拍《我的情敵女婿》，常倩的經紀人安排她來港試鏡，成功獲得演出配角機會，首次在港拍戲便跟影帝任達華合作。她亦有份參演陳奕迅及李榮浩主演的賀歲片《卧底巨星》。「（陳奕迅）是個搞笑高手，在片場很會照顧人，很親切，帶給大家很多歡樂。」



憑標緻五官及亮麗外型，常倩的演出獲很多網民力捧，更封她為新一代必紅「氣質女神」！她未有自滿，更為留港發展苦練廣東話，閒時逛街則多觀察途人，吸收演出靈感，「我是屬於想像派演員，依靠導演講述角色的特點、性格，再經自己幻想出角色當時的反應。觀察途人就是最好的靈感來源。」



要有信心走自己的路



常倩不介意被稱為「花瓶」，她更注重身為演員的「質感」，「花不花瓶沒所謂，只是你自己把自己擺在甚麼樣的位置。要當花瓶，就要當實力派的花瓶，你把自己放在這樣的位置，別人再怎麼說，是別人的事情，時間會證明你。『花瓶』不是一個貶義詞，長得好看的人才能當花瓶，你長得醜連花瓶也當不上。對自己要有信心，然後走自己的路，讓別人再說吧，我是為所有的花瓶發聲！」



她認為：「要成為大明星，不是說一時的運氣或機遇，你要長久地紅，必定要有魅力、非常有實力，是一個很優秀的人，不然的話你不會紅得那麼久。」常倩坦言，最想和劉嘉玲合作演出，「我比較欣賞她有女性的態度、努力，對自己生活有目標、有要求，活得很獨立，很精彩，又做生意，女強人來的，她是女性力量美的代言人，我很欣賞。」



常倩除了演出電影外，亦在參演無線近日熱播的劇集《荷里活有個大老千》及《守護神之保險調查》。估不到她最想演的角色竟是奸角！常倩說：「我最喜歡演壞人角色，那種外表很天真無邪，很平易近人，但內心真的很壞……現實生活做不到，但演得到的話，挺過癮！我不擔心會影響形象，觀眾都挺開放嘛，可以人和戲分開，他們都很聰明。」