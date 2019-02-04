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﻿欣喜與偶像劉青雲合作

2019-02-04 列印
■劉青雲在片中演常倩的上司。
■常倩亦曾與任達華結片緣。
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　　常倩參演《廉政風雲 煙幕》得以跟偶像劉青雲合作，令她十分開心，她亦體會到這位片中的上司，戲裏戲外均非常專業，「他非常專業，在片場也會教我們一些年輕後輩，很照顧我們，說走到那裏的時候有鏡頭，要照顧一下機器；然後，也教我們一些表現，要融入角色裏面，深入生活然後再感受生活。我的對白呀，他也很有耐心地教我，非常非常好。比較遺憾的是，未有機會跟張家輝有對手戲。」

　　來自小康之家的常倩父母是生意人，家鄉在湖北，家中還有一位弟弟。她現時在北京及香港兩邊雙線發展，隻身在港生活，父母都會擔心，所以她每天也會跟家人聯絡。今年農曆新年，她亦會如常回家鄉過節，還打算請家人看看她在《廉政風雲 煙幕》的演出呢！
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