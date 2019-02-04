來自小康之家的常倩父母是生意人，家鄉在湖北，家中還有一位弟弟。她現時在北京及香港兩邊雙線發展，隻身在港生活，父母都會擔心，所以她每天也會跟家人聯絡。今年農曆新年，她亦會如常回家鄉過節，還打算請家人看看她在《廉政風雲 煙幕》的演出呢！
欣喜與偶像劉青雲合作
來自小康之家的常倩父母是生意人，家鄉在湖北，家中還有一位弟弟。她現時在北京及香港兩邊雙線發展，隻身在港生活，父母都會擔心，所以她每天也會跟家人聯絡。今年農曆新年，她亦會如常回家鄉過節，還打算請家人看看她在《廉政風雲 煙幕》的演出呢！
新春活動多籮籮 吉豬全城賀歲
送狗迎豬，明天起一連三天農曆新年假期，可愛趣致的「豬仔」無處不在。明晚大年初一花車巡遊上，將有十隻「小豬」參與，跟市民拜年；大年初二維港上演煙花匯演，其中特設「豬鼻」煙花一幕，並配上麥兜主題曲；大年初...
2019-02-04
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涉違反經濟區漁業法被捕 中國漁船闖日本經濟海域
日本傳媒報道，一艘中國漁船前日進入日本專屬經濟區，日本橫濱海上安保部以違反經濟區漁業法的罪名，扣留了一名中國船長。 報道指，前日上午八時左右，日本海上安保部的巡邏船在東京都小笠原村母島東側的日本專屬經濟區內發現了一艘行駛中的中國漁船。八時二十五分，巡邏船向該船隻發出停船命令。 最終，漁船於上午十時半左右，在母島東南東方向約三百二十六公里處停下，日本海上安保部將船長陳文挺扣留。船上還有十名中國船員。中國外交部隨後稱日方指涉事船隻「越界捕撈」不屬實，並對登船檢查表示不滿。目前，日本海上安保部正在對此事件進行詳細調查。 同日，中國外交部部長王毅於北京接見日本外務審議官森健良。王毅...
2019-02-04
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傳特金月底越南聚首 美朝舉行第二次峰會
日本傳媒報道，北韓已同意美國建議，本月底於越南峴港舉行美朝第二次峰會。另有消息指，美朝第二次峰會將於本月二十七日至二十八日舉行。 《朝日新聞》引述消息人士指，北韓基於領導人金正恩的保安考慮，原本希望能在平壤或板門店舉行與美國總統特朗普的第二次峰會。但美方希望在對美國和北韓雙方都不會造成負擔的亞洲國家舉行，而外蒙古和越南都已表明主辦峰會意願。美朝雙方考慮到氣候等因素後，同意在越南召開。 報道引述南北韓關係消息人士透露，北韓已就此事向南韓說明。另據韓聯社報道，美國的北韓政策特別代表比根周日到首爾與南韓官員會面，商討峰會的工作安排。 另外，有傳媒昨日引述知情人士透露，中國國家主席...
2019-02-04
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文禮苑洋房寧靜寫意
文禮苑坐落深水灣道，依山而建，清一色洋房設計，私隱度高。是次介紹其中一個雙號屋，面積3160方呎，坐向西南，外望壽臣山一帶山景，被翠綠山巒包圍，寧靜舒適，並內置天台，可供種植花草植物，盡享綠色悠閒生活...
2019-02-02
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財新PMI遜預期 港股失利跌11點
港股繼上月跑贏全球主要股市後，恒指2月開局失利。市場憧憬中美貿談取得巨大進展，恒指高開250點，報28193點，為全日高位，亦創自去年8月30日以來新高。 A股收爐狗年大插 惟其後受財新公佈的上月中國PMI降至48.3差過預期，以及人民幣匯價回落影響，恒指掉頭向下，最多挫139點，低見27802點，尾段跌幅收窄，收跌11點，報27930點，但全周計仍有361點進帳。國指則升28點，收報11063點。大市成交金額約910億元。 內地股市狗年收爐，總結狗年，滬指累挫18.16%，高位3335點，低位2440點；深成指數則挫26.34%，高位11335點，低位7011點。 藍籌股...
2019-02-02
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沙拿送禮迎新春 壓歲「紅」包
利物浦鋒將穆罕默德沙拿近期腳風大順，帶領球隊雄據榜首，而紅軍領隊高普更矢言球隊上下無懼爭冠壓力。利物浦今晚英超續有此子攻堅，可望於狗年最後一仗作客大勝韋斯咸。 (Now621台周二凌晨4:00直播) 儘管在季初狀態平平，但沙拿愈踢愈順，尤其是利物浦領隊高普將出任右翼的他改踢中鋒，令這名埃及國腳的士哥能力進一步解放，他近七場英超取得六球三助攻，今季聯賽也合共貢獻十六球八助攻，是該隊於聯賽榜領跑的關鍵，高普笑言去季就應該將他移入中路：「如果知道他入球能力如此強，去季就將他改造，是我看漏眼。」 韋斯咸豬年繼續黑 相反，韋斯咸各賽事對上三戰全敗，其間共失九球，後防不穩的問...
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V40 ThinQ五鏡影拍搶Fun
新年期間總有出動手機拍照留念的機會，想效果生動又夠Fun，可以考慮LG新推出的五鏡旗艦V40 ThinQ，既可以Triple Shot三鏡齊拍，將遠、近及廣角相片變成動畫，又可利用Cine Shot及...
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《廉政風雲》氣質女神 超級新星常倩脫穎而出
現年24歲、從北京來港發展的超級新星常倩，去年在賀歲片《我的情敵女婿》和《卧底巨星》中擔任配角，憑超凡氣質及標緻五官吸引無數影迷注目，更成為網民熱話，封她為新一代必紅「氣質女神」！ 脫穎而出的常倩光芒...
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社論——掃走差錯 豬年諸事圓融
狗年將盡，豬年來了。送狗迎豬之際，回顧狗年，在幾項民生政策上，政府的構思和執行力，均備受批評；豬年來了，一年之始，萬象更新，政府官員須有送舊迎新的決心，掃走狗年在工作上的差池，於豬年發憤圖強，為市民提供更好的服務。 去年《財政預算案》宣佈向合資格市民派發四千元，市民等了近一年，當局派發申請表，混亂一片，不少市民不清楚自己是否合資格申領。派錢原是一件好事，卻招致批評，反映政府事前欠缺解說，部署不夠周詳。派錢時間在豬年之內，當局須從市民角度出發，做好審批申請和派錢的工作，配合詳細的解說，以免好事多磨，又起爭端。 長者綜援年齡資格收緊至六十五歲，原本配合人口政策，但官僚過於理性，...
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美麗滿載繼續神勇
蔡廄主帥莫雷拉於上周六狗年送歲戰中，雖然只贏出「弛曜風」，但仍可憑連場上名取分，終仍以較高分數取得騎師王冠軍。周四的初三農曆新年賽馬日，莫雷拉將策騎十駒出賽，其中六駒屬蔡廄馬，四匹為外線馬房供騎。雷神表示，蔡廄的「美麗滿載」和「智力寶」皆質新進步中，最有機會為牠帶來頭馬進帳。 今季自購新馬「美麗滿載」於元旦初出跑千二米，只能終點前僅僅壓倒「翠湖飛鷹」勝出，不過三周後再跑四班同程，則輕鬆以個多馬位連捷。今次相隔兩個多星期捲土重來，「美麗滿載」升班續攻贏馬路程，莫雷拉說：「此駒初出後，上仗的進步十分明顯，早於直路初已經出頭，並可就此奠定勝局。無疑今次牠面對的對手更強，但本身現時...
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