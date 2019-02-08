《街市》主持派壽包賀人日 ﻿麥包變食家﻿﻿撈埋飲食界﻿

《街市遊樂團》班底「包美麗」麥長青、江美儀及滕麗名再度合體主持特輯節目《街市新春攻略》，仲拉埋昔日嘉賓莊思敏、胡諾言、黃翊及袁文傑等一齊玩。江美儀爆料指和莊思敏煮豬雜粥時，後者完全唔識分豬內臟，好搞笑。對此，莊思敏解釋：「我點會煮過豬雜粥呀？」麥包則透露拍節目意外變身飲食達人，朋友開餐廳亦會請佢試食，令他想開居酒屋的大計再度燃起。



採訪：方騫平 攝影：李權威







《街市新春攻略》於2月10日晚(初六)出街，由於臨時吹雞埋位，「包美麗」聚頭時間唔多，只能各有各取景，好彩食壽宴可以一齊食，主持跟嘉賓喺街市派完壽包，預祝初七人日人人生日後，就坐低享用壽宴齊齊「撈起」，熱熱鬧鬧笑餐飽。江美儀話新年派壽桃包，代表個個都開開心心。而莊思敏仲第一次去豬肉檔洗豬肚、切豬肝，將第一次奉獻比節目，「我連生豬雜嘅樣都未見過呀，平日冇研究，只係見到製成品，所以拍攝時好似重新上生物堂。」而黃翊則送上新唱片。



新一輯《街市遊樂團》計劃中



好受街坊歡迎的麥包說：「我哋玩即慶，都係同街坊食吓嘢傾吓偈，講吓各處鄉村各處例。連賣菜阿姐都唔放過拉住佢吹水，佢哋連上咗鏡都唔知㗎。街坊反應都好熱情，佢哋最關心幾時再做新一輯嘅《街市遊樂團》，o依家安排緊個期，預計新一輯都係衝出香港。」麥包還在觀塘一間酒店內嘅西餐廳做半自助餐：「原來好多人想食好嘢，朋友知我鍾意食，會邀請我去試菜，食吓食吓就同食扯上關係，其實我細個時經已落手落腳煮食，對食好有興趣，願望開間居酒屋隨時可以招呼朋友食好嘢，o依家有個節目造勢，呢個計劃走得更快，而且仔女都長大，近排有時間可以操番一下廚藝。」



