親子BBQ團拜 佗B杏兒滿場飛

宣佈再懷孕的胡杏兒，年初二在家中搞親子BBQ團拜。除了杏兒一家三口，圈中好友車婉婉也帶同囝囝「BBQ」出席，還有蘇永康及陳智燊兩家六口，加埋三位仍屬單身的「胡說八道」姊妹胡定欣、黃智雯和李施嬅，一齊熱熱鬧鬧開年。雖然她們未有小朋友，但施嬅就帶同愛犬到場，與定欣一人抱一隻。難得胡杏兒懷了身孕，仍抱着兒子周圍走，佗B佗得好輕鬆。此外，昨日有周刊爆料，指有內地親子真人騷對杏兒和囝囝Brendan母子檔的「頭啖湯」虎視眈眈，不惜出動天價，並指杏兒已動搖，不排除會接演。



