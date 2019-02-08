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碧咸倫敦食蝦餃：祝你新年快樂！

2019-02-08 列印
■碧咸一邊吃點心、一邊拜年送上祝福。網上圖片
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　　雖然農曆新年屬華人節日，但近年世界各地都有舉行慶祝活動，就連英國前球星碧咸也吃中式點心來慶祝農曆新年。碧咸在其社交網公開用筷子夾着蝦餃的照片，枱上還有小籠包，他更以英文寫着：「祝你新年快樂，我在倫敦與你一起慶祝。」其實碧咸向來喜愛中國文化，多次來港和往內地，去年在農曆新年時更親手寫揮春應節呢！

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