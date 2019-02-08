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小方呻無女玩爛Gag 中基搞眾籌狂扌豆利是

2019-02-08 列印
■鄭中基笑指如果小方想快點有女朋友就去投胎。
■鄭中基落台集資搞眾籌，仲話無利是封就直接畀cash。
■觀眾爭相同梁炳合照。
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　　前晚，鄭中基舉行第3場《One More Time世界巡迴演唱會》，請來曾合作主持《美女廚房》的梁漢文（Edmond）及方力申擔任表演嘉賓，三人在台上大講有味爛Gag笑死觀眾。

　　Ronald建議可再跟TVB合作，但以《美男廚房》取代美女，笑言：「我哋已經有家室，唔可以再亂咁食嘢。」小方即投訴：「你哋兩個上晒岸，但我仲係single，當年我唔係single就安分守己，O依家single就要食自己。」小方又自言太耐無搞真的很需要……搞返個節目，明日就搵TVB傾。鄭中基笑指不一定要TVB還有ViuTV。Edmond稱要有大志，不如直接搞個電視台，電視台就定名為「T Viu B」，還向觀眾𢭃利是笑言是集資開台。

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