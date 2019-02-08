  • 2019年2月8日 星期五
  • 25º
  • 76%
熱門： 車公豬年噴轆陳冠希許願樹

日報新聞 > 娛樂

Fiona脫「地獄廚神」污名

2019-02-08 列印
Previous Next

　　薛凱琪（Fiona）在內地真人騷《完美的餐廳》中的廚藝大獲好評，更連奪「最佳員工」及「最佳主廚」獎。「地獄廚神」稱號跟身多年的Fiona謙稱不好意思向好友炫耀，但節目令她由唔識煮食到準備到百人宴，感覺神奇亦好有鼓勵性，證明只要努力都可以得到冠軍。

　　佘詩曼亦擔任「飛行嘉賓」，除了品評眾藝人的廚藝和服務質素更下廚煮「九大簋」，Fiona盛讚對方廚藝超班。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd