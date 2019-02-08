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羅天宇被催趁暖飲「湯」

2019-02-08 列印
■（左至右）羅天宇、郭子豪、何廣沛、張彥博、主播潘盈慧及許文軒。
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　　羅天宇日前同何廣沛、張彥博及郭子豪，聯同主播許文軒及潘盈慧拍攝TVB娛樂新聞台賀年節目，齊到銅鑼灣及尖沙咀Busking。

　　講到桃花運，何廣沛避談朱晨麗，更取笑羅天宇：「趁碗『湯』仲暖暖哋就快啲飲，唔好攤凍晒先嚟飲。」令身為湯洛雯舊愛的羅天宇一臉尷尬，他說：「唔諗咁多，唔可以太主動，工作為先啦！」

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