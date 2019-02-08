講到桃花運，何廣沛避談朱晨麗，更取笑羅天宇：「趁碗『湯』仲暖暖哋就快啲飲，唔好攤凍晒先嚟飲。」令身為湯洛雯舊愛的羅天宇一臉尷尬，他說：「唔諗咁多，唔可以太主動，工作為先啦！」
羅天宇被催趁暖飲「湯」
講到桃花運，何廣沛避談朱晨麗，更取笑羅天宇：「趁碗『湯』仲暖暖哋就快啲飲，唔好攤凍晒先嚟飲。」令身為湯洛雯舊愛的羅天宇一臉尷尬，他說：「唔諗咁多，唔可以太主動，工作為先啦！」
受惠高鐵大橋 海洋公園塞爆實施人流管制 豬年出入境客創新高
踏入農曆豬年，高鐵和港珠澳大橋兩項跨境運輸基建發揮作用，帶來大批內地旅客。前天大年初二，有九萬六千人次經高鐵入境，創通車以來新高；另有六萬三千人次經港珠澳大橋來港，亦創啟用以來新高。年初二全日有逾一百...
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不滿拒改善機師過勞 華航工會今晨罷工
台灣(中華航空)華航機師工會不滿管理層無視飛航安全，以及飛行員長時間空中執勤，宣佈今晨六時起罷工。華航表示，工業行動將影響八時後起飛的航班，將盡快發佈相關消息，讓受影響旅客轉乘其他航班。 工會...
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預計安排在特朗普會面後 金正恩最快下月訪首爾
繼北韓領導人金正恩確定會於本月二十七至二十八日在越南與美國總統特朗普會面之後，有南韓媒體預料，金正恩可能於三月底或四月初回訪首爾。 南韓傳媒《東亞日報》昨天報道指，六日，總統文在寅在青瓦台總統府與首席...
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屋苑頻錄上車客承接
據《星島地產網》報道，近期樓市氣氛回暖，帶動二手屋苑頻錄上車客承接，其中馬鞍山海典居中層，面積491方呎，以748萬沽出；另外，將軍澳南豐廣場兩房戶，亦以590萬易手。 海典居減42萬易手 中原分行分...
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傳美限期後暫不對華加徵關稅 美股回吐 杜指挫287點
農曆新年假期完結，港股今日復市，由於港股上月表現回勇，假期前港股亦造好，豬年首個交易日港股有望承接此前升勢，紅盤高收，扭轉過去3年農曆年假後首日下跌的情況。市場人士對港股短期表現仍樂觀，料恒指有機會進...
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叫陣歐聯 羅馬轉好運
羅馬各戰線已三仗不勝，中場尼高路辛尼奧路矢言要率隊盡快重上勝軌，今晚意甲新春第一擊造訪包尾大幡基爾禾正是良機。首都狼即使下周二要踢歐聯，但今仗仍會全力爭勝，讓球主客和讓一球「客勝」可取。 （Now638、有線614、654台周六凌晨3:30直播） 上輪意甲主場1:1逼和AC米蘭後，羅馬不同賽事近三場僅兩和一負。上仗攻入扳平一球的尼高路辛尼奧路豪言要再接再厲，助球隊今晚重響勝鼓︰「教練迪法蘭斯高要求我盡量向對手防線施壓，結果真的取得士哥，雖然未能為球隊致勝，但增強了我的信心，在接下來的賽程定要做得更好。」 辛尼奧路襲基爾禾 今晚作客基爾禾正好是這位十九歲中場表演的好機...
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升降鍋防美食失蹤
打邊爐經常會出現食物「失蹤」事件！有品牌貼心地推出智能升降火鍋，一按鍵即可將不鏽鋼食物架升起，美食易找又易夾取，認真方便！ 文：阿卓爸爸圖：陳鐵剛產品查詢：2377 1211 食物浮上湯面 一家人或三...
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狀態大勇 籲TVB開劇再合作 馬德鐘李佳芯齊搵錢
50歲「馬神」馬德鐘入行25年，提名過16次「最佳男主角」，終在去年憑《跳躍生命線》首奪TVB台慶視帝，馬神認定視后李佳芯（Ali）腳頭好，好旺他，雖然兩人得獎作品各異，但巧合地，Ali在《跳躍》中客...
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社論——新年流流也要守法
農曆新年假期，不少人駕車代步去拜年或外出遊玩，街上違泊，隨處可見。日前大年初一，有人不滿警員在街上抄牌，拍片放上社交平台，以為進行公審，為駕駛者抱打不平，誰知弄巧反拙，絕大部份網民留言，反過來炮轟拍片人，指他欠缺法治精神。 拍片者投訴警察抄牌的理據，是在大年初一，地點位於荃灣工業區，車輛泊在路邊，不會構成阻礙，反指警員無事找事做，只為了交數。這種歪理，站不住腳，大部份網民指出：「年初一就可以犯法？」一語中的，當頭棒喝。 按投訴人的思維，違泊可以的話，放煙花燒炮仗，開心一吓，為可要禁？再舉一例，新年不少店舖休息，不少人擺地攤出售各式各樣貨品，甚至有小販推車仔賣小食，又有何不可...
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馬場浮世繪——騰龍駒英勇大師平頭雙贏
昨日第九場最後階段，三駒幾乎同時觸線，其中苗廄「騰龍駒」及東廄「英勇大師」更是肉眼難辨勝負，結果靠電眼判斷為平頭冠軍。賽果公布後，苗禮德和告東尼即互相道賀，新正頭皆大歡喜。苗禮德接受訪問時表示：「當『...
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