﻿狀態大勇 籲TVB開劇再合作 馬德鐘李佳芯齊搵錢

50歲「馬神」馬德鐘入行25年，提名過16次「最佳男主角」，終在去年憑《跳躍生命線》首奪TVB台慶視帝，馬神認定視后李佳芯（Ali）腳頭好，好旺他，雖然兩人得獎作品各異，但巧合地，Ali在《跳躍》中客串演馬神回憶中的亡妻，兩人初次合作一拍即合圓了他的視帝夢。至於Ali的豬年時間表都係工作、休息再工作，結婚生仔係計劃以外，語畢Ali大笑說：「凡事又唔可以咁肯定嘅，呢幾個月除非有意外啦，否則一定唔會生豬B。我希望呢個意外唔好發生。」在旁的馬神即陰陰咀笑說：「意外無常，我哋係唔知道！」好搞笑。



踏入豬年，對馬神來說如從新開始，「我呢個年紀只想身體好啲，keep得狀態好啲，愈keep愈young去襯啲後生花旦，所以健康好重要，我冇三高，上次同《跳躍》演員去捐血，雖然我食素，但咁多個人中含鐵量反而係最高，指標係最靚。我唔係正式素食者，而係食最佳營養植物化學膳食，喺植物方面吸收身體所需營養，太太一向對呢方面有研究，所以功不可沒。」李佳芯非常同意，並形容狀態已回勇：「健康係根本，否則想做都做唔到！拍劇好講狀態，有健康狀態出嚟感覺連眼神都唔同啲，年尾時賀爾蒙失調塊面出晒粒粒，o依家休息足夠健康ok，皮膚回復滑溜，體檢報告正常，婦科都冇事，都放心；不過，仲需要啲時間去調理，之前顛倒得太緊要，身體都忽略咗，有時間要補返。」



Ali提議馬神演小男人



馬德鐘同李佳芯認定互旺對方，感覺良好，Ali說：「演員同演員之間最好係咁，合作又有火花，出嚟觀眾又接受，同埋互相發掘對方更多可能性，呢個係最好嘅。」馬神點頭讚好：「我同佢拍劇時感覺好舒服，都想成為黃金組合豬年一齊搵錢，最好公司開部戲畀我哋做，再下一城發揮威力。」他建議拍民初劇都唔錯，對此，李佳芯即反問：「咪即係話我好old school，好老啫！」馬神解畫：「只係個感覺，佢set咗個頭好有嗰個年代味道！」李佳芯反而諗頭多多：「我就好多劇種都未試過，拍穿越戲都幾好，我都未試過拍呢啲戲種，角色、環境、對手都有唔同變化，應該幾好玩。或者可以蝦到馬神嘅刁蠻女，因為佢嘅劇都幾嚴肅同有威嚴，好似《飛虎》做惡教官，邊個蝦得到佢呀？計落都係一個挑戰。如果佢反轉做搞笑、傻吓傻吓嘅小男人，甚至畀人蝦都幾有趣！」



馬神無諗過再做老竇



馬神想食住個勢，乘勝追擊拍高質電視劇，李佳芯就舉腳贊成：「結婚唔係我甚麼目標，感情嘢唔應該set一啲期限，緣份到自然發生，呢幾年我哋（男友陳炳銓）都喺工作上拼搏，我就啱啱攞咗個獎有個肯定啫，可能男方仲需要啲時間，我哋冇討論過結婚問題，大家又唔心急，亦唔需要見人哋結婚，一窩蜂為結婚而結婚。」馬神亦冇諗過再做老竇，他耍手擰頭：「唔好喇，我啱啱先覺得係新開始，事業衝刺，呢個階段我覺得好開心，喺工作上又有經驗，狀態又keep得好，家庭方面，小朋友又大晒，完全冇後顧之憂，可以好專注去工作。」



採訪：方騫平 攝影：李維隆



化妝：Stephen Lau（李佳芯）



髮型：jay@hair