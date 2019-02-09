撐善舉受傷向家人致歉 ﻿麥明詩望豬年有拖拍﻿

「十優港姐」麥明詩（Louisa）新年期間仍為慈善出力，參加途經中國、越南、老撾、泰國及柬埔寨五國的跨國慈善單車之旅，所以要提早跟家人拜年，Louisa和媽咪麥何小娟互相祝賀，麥媽媽祝女兒豬年搵到如意郎君；Louisa即衝口而出說：「祝新一年唔會令你擔心我！」Louisa坦言為咗接受挑戰，參與慈善踩係先斬後奏。不過，當發生廣西交通意外後，她為家人的擔心過意不去，更喊住向媽咪發道歉短訊。採訪：方騫平 攝影：張詠森







其實麥明詩出發前麥太已非常擔心：「因為路面有太多預知唔到嘅事，有一定嘅危險性，唯有即時幫佢買幾份保險，我同佢哥哥都係醫療界嘅，都有教佢點樣去保護自己。」對於踩到第9日落斜失控不慎炒車受傷，當時衝力好猛連頭盔都撞毀，麥太更擔心說：「受傷一刻佢好驚，因為痛到行唔到，隻腳又卡住單車個腳踏度，打後嗰幾日幾乎有創傷後遺症，好唔開心，情緒不穩，好易喊。我戥佢肉痛，佢睇晒醫生，知道冇乜事先敢向家人報平安。」



唔怕花心男



幸而緋聞教練男友胡健燊即帶埋頭盔，漏夜趕往護花，為她檢查單車，全程傍實兼為麥明詩打氣，鼓勵她復出再踏上征途。現時麥明詩經已歸隊，麥太仍然放心不下：「我全程都戥佢驚，不停留言叫小心，提佢要小心大貨車。」入行3年多，麥明詩求工作上有更大的滿足感，希望豬年有更多新嘗試，做吓資訊節目：「上年先苦後甜，非禮事件有心理壓力，下半年工作順利，有劇出又考到律師牌，對我係一個肯定。」麥媽媽說：「阿女唔開心我會擁抱佢，佢做律師定演員由佢自己決定，最重要佢開心快樂。」至於搵如意郎君，麥明詩坦言想咗好多年：「我盡咗力冇都冇辦法，又唔係冇追求者，我鍾意有腦筋，有幽默感嘅人，而且對方要體諒我工作，想搵個事業型，但未必係最老實嘅男人，花心唔緊要，我年輕，hurt得起！媽咪想我揀個似老竇咁嘅男人，大家要求唔同。」麥媽媽沒好氣說：「老老實實當然好啦。」



