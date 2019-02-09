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﻿柏林影展開幕星光黯淡 茱麗葉撐淫魔監製惹爭議

2019-02-09 列印
　　第69屆柏林電影節前晚在當地舉行開幕禮，今屆共有17部電影角逐金熊獎和銀熊獎，包括內地導演張藝謀的《一秒鐘》和王全安的《恐龍蛋》等華語片。無奈開幕當日星光頗為黯淡，只有茱麗葉庇洛仙一班評審、德國名模Toni Garrn及荷里活女星安迪麥杜維等出席開幕電影《The Kindness of Strangers》的首映。

　　茱麗葉出席記者會時，被問到淫魔監製Harvey Weinstein前年被指控以其權力多次性侵女星及女職員，她稱曾與Harvey合作《別問我是誰》，並沒有發生任何問題，更表示他大部分時間都相當稱職，叫人不要忘記他對電影做過的事，言論令外界感意外，亦令不少網民議論紛紛。
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