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﻿金美倫茱莉亞回味《想嫁你》

2019-02-09 列印
　　於97年上映的電影《真的想嫁你》曾大收旺場，成為經典愛情喜劇之一。早前男女主角包括金美倫戴雅絲、茱莉亞羅拔絲、路柏艾華烈和狄莫梅朗尼，獲某娛樂雜誌邀請拍攝封面及受訪。他們再重聚均表現得好開心，而近年已淡出影圈的金美倫，更在社交網上載4人的自拍照。她回想當年拍《真》片時，有一場唱歌戲分，令她驚到想逃走，非常難忘。

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