﻿金美倫茱莉亞回味《想嫁你》

剛戰開始在港客串三個月的愛爾蘭騎師夏禮賢，昨晨在馬會安排下跟傳媒見面，他表示自己年前曾向馬會申請來港策騎，但當時沒有獲得發牌，幸好馬會沒有忘記他，終於今季獲簽發牌照。夏禮賢表示這是他從騎以來最大挑戰，所以來港前曾跟冠軍騎師莫雅傾談，對方表示香港並非一個容易立足地方，卻是一個不能錯過的機會，必須要全力投入工作，冀望可以拼出頭。前日賽前他又跟蘇兆輝傾談，對方給予很多寶貴意見，尤其是在不同跑道、場地的比賽要訣，令他獲益良多。 夏禮賢接着表示，今次是他首度來港，而自己一直希望在港發展，前日首次在港出賽，親身感受到場內的熱烈氣氛及賽事的競爭性，往後他將全力投入工作，希望馬主和練馬師可...

2019-02-09