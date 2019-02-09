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﻿孫藝珍孔孝真暢聚歎紅酒

2019-02-09 列印
　　其實韓國都有過農曆新年的習慣，近日5名韓國著名女星包括孫藝珍、孔孝真、李敏貞、吳允兒和李貞賢就搞團拜，一眾人在李貞賢家中歎紅酒，其後李貞賢在社交網分享合照，並留言祝大家新年快樂，孔孝真也在網上分享聚會的喜悅。而孫藝珍早前與玄彬一起遊美而傳緋聞，當日就飛起玄彬與好姊妹相聚。
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