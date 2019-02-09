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心穎被網民指高傲 馬明急為女友平反

2019-02-09 列印
■馬明表示可能截龍期間有啲誤會，所以令到女友被鬧。
■馬明跟女友返鄉探婆婆兼過年。
■呂慧儀強調不會追豬B，一個夠晒數。
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　　年初四，馬國明及呂慧儀分別返TVB開工，前者於新年期間有跟女友黃心穎返內地探其95歲的婆婆，對於婆婆有否催婚？馬明即答三個冇字，並指暫未有計劃結婚。

　　對於心穎被內地網友斥「高傲」，馬明即為女友平反，指女友家姐去年結婚但沒有回鄉擺酒，故趁新年回鄉與親友食飯。當日黃家包了一個廳，之後夥計及其他食客陸續入去要求影相，因場面混亂只好截龍不再影。馬明強調其他人理應不能進入包廂，但他與心穎已盡量滿足，慨歎藝人經常要「硬食」，心穎也因此不快。

　　而呂慧儀照舊準備了5位數字開工利是，更指囝囝「蟹子」唔鍾意收利是，接咗會當啤牌咁玩。她直言豬年願望是希望「蟹子」能考取心水小學，但不會為他報讀「雞精班」。

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