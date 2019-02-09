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栢芝過年帶兩子行山 李嘉欣晒囝囝標致五官

2019-02-09 列印
■Jayden盡得父母優良DNA，非常靚仔。
■天未光，栢芝一家三口就出動行山。
■Lucas好似未瞓醒，Quintus精靈好多。
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　　昨日是李嘉欣囝囝Jayden的8歲生日，正於日本滑雪度歲的靚媽特地在冰洞為兒子舉行生日會，更在ig story罕貼兒子正面相，Jayden標致五官終曝光。

　　嘉欣貼相之餘亦在網上發文：「Happy Birthday to my son」，並hashtag「希望你學會感恩」及「直到世界的盡頭我都會哦你」等字句，非常搞笑。而栢芝則在新年期間帶Lucas及Quintus行山，從她在社交平台上載短片可見，天未光已出動。

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