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阿Sa欣喜《非分熟女》大阪入圍爭獎

2019-02-09 列印
■阿Sa希望曾翠珊導演可以憑電影攞到好多好成績。
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　　《第14屆大阪亞洲電影節》將於下月舉行，大會昨日公佈入圍名單，主競賽的14部作品中，香港電影佔3部，包括蔡卓妍主演的《非分熟女》、黃秋生主演的《淪落人》及杜汶澤主演的《G殺》。

　　得知入圍，阿Sa相當興奮：「恭喜發財，好開心呀！同埋今日係年初四，聽到消息好似收到一份新年禮物！」對於獎項，阿Sa向來抱以隨緣態度：「獎項唔會估到，每次收到劇本，我只會諗點樣做好角色，希望套戲大家都鍾意，我就最開心！」

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