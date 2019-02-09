﻿享受身兼多職 鄺美雲豬年飲湯戒口保健康

鄺美雲（Cally）任港區全國人大代表一年，又要兼任政協和社團總會會長，加上珠寶生意和慈善工作，去年忙到有時連食飯都無時間。難得她覺得工作是營養，並享受過程，只是身體有時太攰會患感冒，最難受是引發皮膚敏感，最嚴重一次試過食件蘿蔔糕即眼腫，結果要中西醫合璧治療幾日才冇事。現時她謹記要戒口，預防方法是睡眠充足和保持心境開朗，她的保健秘訣是每天早上飲熱湯和食早飯，再做10分鐘自己改良的健體操，能keep fit又可保持容光煥發。



Cally表示能夠為大眾服務、積極行善助人是開心事，過去一年真的過得很充實。她表示最忙一天可以由朝工作到晚，連食飯的時間都唔夠，但因她熱愛工作，從來不覺得辛苦，不過她直言最大挑戰是對抗病魔，她稱：「有時我做嘢做得好開心，但可能體力支持唔住太攰，舊年身體係出現咗啲毛病，免疫力差咗，前排我有咳同喉嚨痛，我仲驚自己係流感，好在係感冒，不過都食咗十幾日抗生素先好番。」



謹記要戒口



最令Cally煩惱的是皮膚敏感，她續說：「中醫師話我個人好濕，搞到有皮膚敏感，我嗰啲係風疹嚟，同食物都有關係，所以我O依家唔食得酵母粉，例如麵包、餅乾全部都要戒，我已經冇食9個月。點知農曆年前諗住應節食件蘿蔔糕，一食完眼睛附近開始痕痕哋，隔咗一晚隻眼腫到開唔到，要睇中西醫治療、唞幾日先冇事，感恩呢件事唔係年初一發生，唔係就慘喇。」



朝早食水果



現時她謹記要戒口，還要每天瞓足8小時和保持心境開朗。此外，她還有自己一套保健心得，她直言：「朝早起身先飲杯暖水，然後食啲維他命，跟住我會食晒一日要食嘅水果，如食一個蘋果或一個雪梨，再加一個奇異果，鍾意嘅會食多半個木瓜，隔一陣就會飲碗熱湯，青紅蘿蔔、木瓜雪耳同西洋菜湯都好啱呢個時候飲。」



每天運動10分鐘



如果她知道工作行程密到冇時間食飯，她還會食完早飯才外出，「如果朝早8點出門口，我會食埋先，都係食蒸豆腐炒條菜送飯，咁嗰日就夠體力做嘢，夜晚返到屋企有時會飲碗湯，但通常唔食，跟住快啲瞓等第二日早啲起身食，咁樣比較唔會肥。」加上她每天花10分鐘做自己改良的健體操，她表示：「我喺網上見到人哋做，我自己再去改良吓啲動作，隨時做都得好方便，都係拍吓手同伸展四肢嘅運動。」難怪Cally一直都keep到咁fit！



撰文：李佩儀



攝影：李維隆