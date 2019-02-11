﻿帶老婆拜年又亂講嘢 陳志雲鬧鄧健泓唔用腦

鄧健泓（Patrick）最近被影到帶埋昔日「定情愛犬」密會舊愛李施嬅，不過，Patrick深得老婆石詠莉（Sukie）信任，兩人一於好少理。趁住新春佳節，Patrick帶埋老婆向舊Honey陳志雲拜年，三人齊食素盆菜開年。重提當年Patrick曾以「Honey」稱呼陳志雲成為笑柄，Patrick澄清說：「其實當日我只係形容陳志雲係蜜糖，唔係叫佢Honey。」大師沒好氣說：「蜜糖有太多含意，仲以為自己講得好好，其實挖個窿俾自己踩，激氣。」



時至今日，Patrick對「蜜糖論」仍然耿耿於懷：「當時未公開李施嬅戀情，冇理由用蜜糖形容佢，餘下得蜜糖同檸檬我揀，我揀咗蜜糖形容陳志雲，因為蜜糖有療傷功效，有段時間我好坎坷，陳生接我返TVB，令我行番條正常跑道，所以好感恩。」陳志雲即說：「咁梗係揀檸檬啦，維他命C嘛，用蜜糖梗係錯到不得了，我都估到會點寫啦。」Patrick見過鬼怕黑，不敢用蜜糖來比喻老婆，志雲大師笑住反問：「係咪因為我，所以唔肯再用蜜糖嚟形容Sukie？噢！我唔要成為第三者，就算做，男方都唔會係鄧健泓，你睇吓佢，成個苦瓜乾咁，同佢通電話，佢永遠係憂鬱男，輸咗身家咁。」



當日的素盆菜有素鮑魚、素雞、素蝦、素鴨及素海參，問到用乜食材重新形容陳志雲？鄧健泓衝口而出說：「佢個樣keep得咁青春，梗係防腐劑啦！」搞到陳志雲反晒眼，「人哋齋菜天然冇防腐㗎，你可唔可以用吓腦先發言啫？」最後在陳志雲指引下，Patrick用罕有及珍貴的髮菜形容大師，揀蝦（哈哈笑）去形容老婆，陳志雲指Patrick如鮑魚可塑性好高，要用汁慢慢熬才入味，要有耐性，去接納及呵護他。陳志雲總括說：「其實佢用乜嚟形容我，就算係糞便都冇問題，每樣嘢世間都有存在價值同意義，在乎我喺佢心目中地位無可取替。」鄧健泓自爆視陳志雲如大哥：「我屋企冇男人，所以好尊重佢，佢真係幫到我好多，我會記喺心。」



採訪：方騫平 場地：大自然素食