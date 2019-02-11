  • 2019年2月11日 星期一
  • 19º
  • 84%
熱門： 何鴻燊華航罷工沙中線利是六合彩

日報新聞 > 娛樂

「新歡」同地點打卡 唐詩詠疑似宣示戀情

2019-02-11 列印
■唐詩詠如沐春風，行山笑晒口。
■陳思銘有「教育界王力宏」封號。
■雖然此情跟洪永城此情不再，但都互相送上祝福。
Previous Next

　　轉眼37歲、被封「絕世好女友」的唐詩詠去年被傳與年輕6歲、坐擁3億身家的「新歡」、升學顧問中心創辦人兼執行董事陳思銘（Samuel）約會食飯後，雖然詩詠就話只係飯敍，但男方就曾大讚對方！

　　踏入豬年，唐詩詠在網上分享了幾張大年初一行山照片，並留言道：「大年初一行個大運，享受陽光，享受寧靜」，又hashtag了「今天天氣很好」、「行山一流」，詩詠的單人照是坐在石壆上，表情如沐春風。巧合地，陳思銘較詩詠早一天分享身在同一水塘、同一石壆位置打卡的相片，未知兩人是否「拍拖」行山，並趁新春「宣示戀情」呢！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd