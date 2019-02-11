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《餐餐有宋家》團拜 古仔宣萱掀集體回憶

2019-02-11 列印
■多年後宣萱已成為「宋貴」古天樂旗下藝人。
■古天樂好敬重一班前輩演員。
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　　狗年古天樂事業爆旺，連獲影帝及「我最喜愛男歌手」，加上早年已奪視帝，成為本港首位歌影視「大滿貫」藝人！

　　無線出身的古仔向來念舊，經常出席金牌監製潘嘉德的飯局外，年年都跟昔日親密戰友共聚。古仔昨日就偕宣萱跟94年經典處境喜劇《餐餐有宋家》的演員新春團拜，席上有盧宛茵、林偉、尹揚明及梁家仁等，勾起不少電視迷的集體回憶，該劇亦是古仔和宣萱首部合作的劇集。不少眼利網友就留言詢問亦有份演出該劇的古仔舊愛黃𨥈瑩現況，又有人貼出古仔當年「青靚白淨」的劇照懷舊一番！

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