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鍾舒漫打邊爐暢談豬年大計

2019-02-11 列印
■Sherman（右三）等，豬年一人有一個夢想。
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　　鍾舒漫（Sherman）、吳浩康（Deep）、許靖韻（Angela）及曾樂彤，日前拍攝TVB娛樂新聞台賀年節目，打邊爐之餘暢談豬年大計。Sherman希望豬年可以休息多啲，因為學識每件事都控制唔到結果，所以交畀個天，自己要好好享受過程。而新一年曾樂彤不再是新人，所以要更加用心唱歌及嘗試拍戲。Deep就想改進唱歌；去年許靖韻「小背心」名義開過show，希望再有機會喺媽咪面前唱歌舉行音樂會。

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