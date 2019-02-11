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范冰冰晒溫情造勢復出

2019-02-11 列印
■冰冰和弟弟擺出鬼馬甫士合照。
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　　被爆逃稅的范冰冰案發後鮮有露面，她的胞弟范丞丞前晚（年初五）在社交網晒出分別與爸媽及姊姊的合照，並留言道：「過年持續在家放飛自我，介紹一下，這是我媽，我爸，還有我妹」，竟把姊姊范冰冰稱作妹妹。

　　現年18歲的范丞丞在相片摟着37歲的范冰冰，兩姊弟更齊齊做出反白眼的搞鬼表情，有網民就讚他們這一家「高顏值」，另有網民就留言問被指蠢蠢欲動復出娛圈的冰冰，是否借這輯溫情姊弟照片為復出探試各方反應。

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