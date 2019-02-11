﻿超蓮透露父親可食菜及粥 猷啟轉達賭王說話：我好好，不用擔心

賭王何鴻燊日前突傳出身體轉弱，要轉到深切治療部（ICU）留醫，大批傳媒聞風而至在醫院守候，賭王各房太太及子女連日來都接力到醫院探望，昨日兒子何猷啟探望完父親後，代賭王向記者報平安，轉達賭王說：「我好好，不用擔心。」



日前傳出在養和醫院休養的賭王何鴻燊身體轉弱，要轉送深切治療部（ICU），家人輪流探望；多家傳媒連日來都在醫院守候。三房子女超雲、超蓮與猷啟昨日繼續到醫院陪伴爸爸，面帶倦容的超蓮離開時表示爸爸情況好好，午餐吃了粥和菜，更跟她說「新年快樂」。10分鐘後，超雲離開醫院，她僅指爸爸身體OK後，便急步上車。



至於猷啟在1時許到達，逗留約20分鐘離開，他離開前更代賭王向大家報平安：「爸爸叫我跟大家講『我好好，不用擔心。』（他講說話清晰健康？）對。（爸爸何時出院？）要由醫生決定。」之後雙手合十跟大家道別。到下午2時半，三太陳婉珍笑容滿臉離開，並笑說：「你們影完又影，（有否跟何生小賭發新年財？）他有打麻將㗎！（有否幫何生約麻將腳？）有呀，有呀。（何生狀態如何？）OK。（何生幾時回家休息？）咁又未講。」



超瓊：爸爸一直很好



數分鐘後，二房三女超蕸現身醫院，並主動向傳媒派利是，笑謂想大家開開心心。到4時半左右，猷龍及超鳳分別抵達，不發一言便乘搭電梯上病房。猷龍於5時半離開時，問他賭王身體狀況如何時，他說：「幾好呀！（醫生有說甚麼嗎？）It is OK。」



到晚上7時15分，何超瓊離開醫院，她表示爸爸一直在醫院，只是近期要做身體檢查，以及作出調整，並強調「爸爸健康一直很好」。談到傳言滿天飛，她向傳媒道：「只是你們傳而已。」語畢即叮囑大家小心車輛，多謝大家關心。



此外，大房女兒超雄於5時10分離開， 她表示爸爸身體幾好，多謝大家有心。其後大房孫女家華及家文相繼離開，家華直言爺爺身體很好，大家不用擔心，問到跟爺爺的談天內容，她說：「當然是恭喜發財啦！（爺爺可有吃賀年食品？）少少啦！」



本報記者