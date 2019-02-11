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﻿鄭中基宣佈拍《龍咁威3》

2019-02-11 列印
■鄭中基三代同堂表演後，幼子上台失控四圍走。
■左起：鄭中基、李璨琛、張達明及谷德超宣佈拍《龍咁威3》。
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　　一連五場的鄭中基紅館演唱會前晚圓滿結束，鄭中基與父親鄭東漢及女兒Emma三代同堂演出後，幼子拿着豬公仔上台送給爸爸後便四圍走，鄭中基笑稱「現在大家知道為何囝囝沒表演，因為他完全失控。」

　　尾場鄭中基邀請了好友張達明、谷德超和李璨琛上台，正式宣佈快將開拍《龍咁威3》，他們笑指，台前幕後已齊只差劇本和錢，所以他們決定走落台逗利是。談到女兒Emma演出時全無怯場，鄭中基笑指自己演出也驚，不明白女兒為何完全不驚。至於早前在演唱會上與方力申、梁漢文說有意拍《美男廚房》，更透露可與其他電視台合作，ViuTV即在網上出Post指隨時Ready合作，鄭中基笑言其實仍未有定案，至於可否給ViuTV轉播？他表示：「可以斟下。」
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