  • 2019年2月11日 星期一
  • 19º
  • 84%
熱門： 何鴻燊華航罷工沙中線利是六合彩

日報新聞 > 娛樂

﻿祖藍情人節帶老婆遊日本

2019-02-11 列印
■王祖藍稍後會與亞男到日本過情人節。
■祖藍、李亞男與戲中小演員Ellie、梁嘉琪、吳沚默等到油麻地派pancake宣傳。
Previous Next

　　王祖藍、李亞男及梁嘉琪等昨日為電影《你咪理，我愛你！》宣傳，祖藍表示新春期間忙做謝票活動，太太亞男在家中湊女、招呼親友及打麻將，問祖藍會否為女兒的利是錢成立基金？他表示沒有計劃，暫時將利是放牀邊壓歲。

　　祖藍透露剛與「福祿壽」到新加坡登台返港，此行收到很多「坡紙」利是；同時謝票活動有好多觀眾派利是給他，收到的利是與謝票場次的票房差不遠。問他對票房是否滿意？他稱暫時不錯，今年賀歲片競爭激烈，對整個行業也是好事，對他來說是畢業作品，無論票房多少，給觀眾多個選擇。

　　提到情人節，祖藍開心說昨日是最後一次宣傳，將會放假與太太去日本食刺身過二人世界。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd