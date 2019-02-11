﻿祖藍情人節帶老婆遊日本

香港賽馬會三冠大賽系列於一九九一至一九九二年度馬季推出，系列賽事包括董事盃、香港金盃及冠軍暨遮打盃。 香港金盃於一九七九年首次舉行，由陳毓麟訓練的賽駒「天文台」在愛爾蘭傳奇騎師魏德禮的出色發揮下捧走錦標。勝出此賽次數最多的練馬師為約翰摩亞，共贏得十二次，僅在過去十年就已曾七度奪標。早前與他傾談時，他就指出香港金盃是本地最具權威的中距離大賽，同時亦是一場可讓曾在香港打吡大賽中交出表現的馬匹展露更進步、更高水準表現的賽事。一些父系具有長力的賽駒亦可借由此賽證明自己中距離的威力。香港金盃於二○一八年全球百大一級賽中排名並列第二十九位，是香港十二場國際一級賽中排名最高的賽事。 不少...

2019-02-11