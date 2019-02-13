余思霆爆馮盈盈好嘈陳曉華減肚腩選華姐

《2019國際中華小姐競選》將於3月2日舉行，17年國際中華小姐冠軍余思霆、亞軍林宣妤及2018年港姐亞軍鄧卓殷、季軍丁子田及友誼小姐陳靜堯昨日出席記者會，為代表香港出戰的18年港姐冠軍陳曉華打氣。



陳曉華坦言就快出賽好緊張，因為農曆年食得太多糕點，所以要努力減「肚腩仔」，又透露才藝表演環節選擇空中表演，現時會加緊練習不想出錯。談到跟佳麗同居秘訣，師姐余思霆笑言每日受訓後已很疲倦，不過當時同房的馮盈盈比較特別。她說：「佢唔知邊度嚟有咁多體力，24小時都好嘈。」她表示參選期間三日內只睡了幾個小時，所以好水腫，又認為參選要有信心同專注，不要掛住跟其他佳麗傾偈同介意不重要的事。她說：「因為我選美失敗過，當時覺得髮型或化妝不好會影響心情，但其實不太重要。」







