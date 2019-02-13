祖藍豬年主力陪家人 小方笑阿Bob純粹搞氣氛

前晚，王祖藍、毛舜筠及方力申等出席電影《你咪理，我愛你！》新春團拜。小方提到日前任鄭中基演唱會嘉賓，在台上笑阿Bob主持的新一輯《美女廚房》純粹搞氣氛，阿Bob亦有寸他，做藝人就是要娛樂大家，只要不是講傷害別人的說話就可以。



小方、梁炳及鄭中基在台上提議合作節目《美男廚房》，ViuTV事後在社交平台留言等候和三人合作，小方笑說：「幾得意，我們10年無同台，所以都有想過三人一起搞節目，做Talk Show都好。」祖藍已於昨日同太太李亞男出發到日本旅行5日，慶祝情人節兼結婚周年。講到內地綜藝節目《奔跑吧》第7季宣佈換血，祖藍、鄧超、陳赫和鹿晗齊離隊，祖藍表示女兒剛出世，亞男懷孕時又沒有太多時間陪她，故想多點時間陪家人才要暫別大家。







