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62歲野口五郎自爆患食道癌

2019-02-13 列印
■野口獲悉患食道癌後，完成平安夜演出才做手術。
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　　62歲日本資深男歌手野口五郎與已故男歌手西城秀樹、鄉裕美當年同期出道，曾被封為東瀛娛圈「新御三家」。野口前晚在東京開騷時，自爆去年患上食道癌，他說︰「去年底做健康檢查時，發現患初期食道癌，醫生火速替我進行手術，目前已康復。」其後野口在網誌留言，表示感謝大家的支持，亦會繼續唱歌。

　　據指，野口去年11月6日發現患癌，但因工作繁忙，他於12月24日完成晚餐騷後翌日才接受手術，其妻三井百合一直陪伴在側。

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