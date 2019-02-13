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酒井法子生日會收入場費吸金

2019-02-13 列印
■酒井法子在東京舉行生日會，但就要收入場費。
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　　日本女星酒井法子年初在微博向fans拜年時，留下支付連結，被網民鬧爆向fans乞錢。明日48歲生日的她，前日在東京舉行生日派對，每位入場費收9,000日圓（約640港元），仍吸引180名來自台灣、內地的fans捧場。

　　酒井更請來韓國男團大國男兒成員InJun擔任表演嘉賓，她又與fans深情對話、玩猜謎遊戲及唱歌，冧爆fans。有指她將於3月15至17日在台灣舉行3場晚餐騷再吸金，據指香港都有份，暫定於7月13日舉行。

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