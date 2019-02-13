﻿BB改名阿Q寓意人見人愛 陳展鵬必陪老婆入產房

踏入豬年，42歲的陳展鵬（煎Pang）風騷地帶佗B五個月的老婆單文柔（Phoebe）去影樓影賀年相，祝大家身體健康、大吉大利。講到快將出世的BB「陳皮妹」（煎Pang唔肯透露BB性別，要待舉行完Baby Shower才公開），他爆料指BB的英文名係Q字頭，寓意係兩人好Q（Cute）的結晶品，人見人愛。準爸爸亦強調必定陪老婆入產房，佢笑笑口，「呢個年代，男人唔陪太太入產房犯法㗎。」















「陳皮妹」仲有五個月就出世，準老竇表示已Ready。他說：「上咗幾堂學咗幫BB沖涼、掃風、換片、餵奶，甚至陪產、幫媽咪按摩，O依家開始學執『走路袋』。幫BB換片同沖涼看似好易，係人都知點做，但手勢好唔好要比併吓先知。」煎Pang對湊B好有信心，仲話相信兩公婆雙劍合璧，絕對無問題。而營養師、產前產後配套同陪月亦安排好晒。「仲有最勁嘅全家人Back up，一切準備就緒。（體貼人夫喎！）哈！我擺明外冷內熱，呢個年代，男人唔陪太太入產房同唔去照顧小朋友係犯法㗎，要報警！」



情人節要拍新劇



對於改名，兩公婆先諗BB英文名：「因為父母嘅英文名字頭係R（Ruco）及P（Phoebe），夾喺R同P中間係Q，代表兩個人嘅結晶品，所以BB英文名一定係Q字頭，或者簡稱阿Q，寓意人見人愛，開開心心，因為豬B係可愛同有福。」老婆懷孕期間，煎Pang盡量唔使老婆操心，但明天情人節要開工拍新劇《唐人街》，「由1月拍到6月，一埋位拍劇會拍到六親不認，所以真係要辛苦佢，但都要做嘢嘅。入院生B日子請假就冇問題，但請假都請唔到咁多，嗰段時間都要屋企人幫手。」提到將自然分娩定剖腹生產？煎pang話太太仍未決定，「只要佢舒服，做乜決定我都會支持。」為答謝老婆作出嘅「犧牲」，煎Pang許下諾言，會畀三個旅行Phoebe任揀：「希望佢唔好環遊全世界就得，因為要好長時間。」



派雙封利是無上限



陳展鵬又指今年新年過得特別有意義，樣樣都係第一次，包括結婚、有小朋友、派雙封利是同辦年貨，「我帶埋當時得令嘅日本水果向外母拜年，派雙封利是冇上限，可以盡派，希望大家豬籠入水，出年BB會𢭃番利是。」煎Pang強調豬年是他人生另一開始，有更多嘢要去學習，以及會不斷接受新挑戰，祝願所有人都平平安安，身體健康。



採訪：方騫平 化妝：Gabbie Lee @gabbiemakeup 髮型：Bowie Lo @fifth salon



攝影：Gary Leung @garystudio.com 服裝：Marella @marellahk（Phoebe）