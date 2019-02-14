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「小三」Becky閃嫁職棒教練

2019-02-14 列印
　　34歲混血女星Becky 3年前跟已婚歌手川谷繪音爆出不倫戀，兩人形象盡毀，哄動東瀛。Becky昨於社交網站報喜，自爆已與35歲日本職棒巨人隊二軍教練片岡治大結婚，並說「多謝大家支持，今後也請好好守護我們。」當地傳媒指片岡10年前已是Becky的粉絲，兩人是在去年5月開始拍拖。



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