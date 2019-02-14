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智珉＠AOA暴瘦驚現「筷子腳」

2019-02-14 列印
　　韓國女團AOA成員智珉近日在網上公開多張近照，穿上黑色短裙的她骨瘦如柴、面頰凹陷，面容亦憔悴，赫然露出一對「筷子腳」令fans十分擔心，紛紛留言寫上︰「怎麼瘦成這樣」、「身體健康最重要，不要再瘦了」、「本來就已經很瘦，現在瘦得太可怕了」等。其所屬事務所FNC娛樂昨回應暴瘦事件︰「智珉的身體健康狀況沒有甚麼問題，因為一直堅持做運動，並且正常地在生活，過得很健康。」

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