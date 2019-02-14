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任達華帶「女」歸家老婆唔呷醋

2019-02-14 列印
■華哥和梁詠琪齊出席煞科宴。
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　　任達華和梁詠琪（GiGi）等電影《小Q》台前幕後，前晚齊出席該片的煞科宴。

　　華哥透露，拍攝該片期間，帶了導盲犬「布丁」回家兩星期培養感情，他更笑言2020年的「最佳女主角」一定是牠。因和牠有感情戲，所以牠拍攝時NG都沒有其他導盲犬替身多。問到太太琦琦有沒有呷醋？華哥笑道：「琦琦睇住『第三者』介入， 因為我同布丁有特殊訓練，所以要喺埋一齊。」

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