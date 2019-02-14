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林敏驄願請《如珠》劇組環遊世界

2019-02-14 列印
■林敏驄、吳嘉龍、張啟樂、「波波姐」莊端兒麵包店派大包謝票。
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　　由林敏驄（阿驄）執導、編劇兼演出的賀歲片《如珠如寶》衝破過千萬票房，昨天他們聯同演員莊端兒、吳嘉龍及張啟樂到元朗派大包謝票。對於首次執導獲過千萬票房，林敏驄笑言原來不是這麼難，屬意料中事，只是冰山一角，雖然今年競爭好多，但除開的場數來講入座率應該不會輸畀任何人。他更笑言若票房有二千萬，請大家環遊世界，但可能度期都要有排度。至於吳耀漢早前因嚴重腎衰竭入院做手術，吳嘉龍指爸爸病情向好，爸爸會駕車出外吃東西，阿驄即搞笑搶答謂吳耀漢要戒色。

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