  • 2019年2月14日 星期四
  • 23º
  • 71%
熱門： 消委會勒頸抹茶拿鐵派2000元情人節

日報新聞 > 娛樂

吳若希自製婚變疑雲惹關注

2019-02-14 列印
■吳若希在網上的發文，惹人懷疑她和老公的感情是否有變。資料圖片
Previous Next

　　吳若希（Jinny）昨日突然在網上發文︰「一根刺，種下後會慢慢發芽，到它長大後，會變成刀，婚姻中的忍讓不是必然……對不起，我不認同妻子要為不愛（不懂愛）她的男人卑躬屈膝。」令部份網民關注她和老公感情是否出現問題。

　　記者聯絡Jinny，她解釋留言只是看《如懿傳》後的感受，又笑說︰「其實我都唔妥我老公好耐啦！又無手尾，又食煙、又成日在被竇內放臭屁！」隨後Jinny在網上貼上由她主唱的《如懿傳》主題曲《日月存亡》MV，留言「沒事又可以聽一下歌了」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd