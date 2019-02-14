吳若希自製婚變疑雲惹關注

吳若希（Jinny）昨日突然在網上發文︰「一根刺，種下後會慢慢發芽，到它長大後，會變成刀，婚姻中的忍讓不是必然……對不起，我不認同妻子要為不愛（不懂愛）她的男人卑躬屈膝。」令部份網民關注她和老公感情是否出現問題。



記者聯絡Jinny，她解釋留言只是看《如懿傳》後的感受，又笑說︰「其實我都唔妥我老公好耐啦！又無手尾，又食煙、又成日在被竇內放臭屁！」隨後Jinny在網上貼上由她主唱的《如懿傳》主題曲《日月存亡》MV，留言「沒事又可以聽一下歌了」。



