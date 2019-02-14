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苟芸慧情人節全套服務慰老公

2019-02-14 列印
■苟芸慧開心以陸太身份與老公過情人節。
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　　苟芸慧昨於中環出席公開活動，今年是她婚後首度派利是，既開心又興奮，自爆經常被親友催生豬年寶寶。她透露今日情人節，將與老公食晚餐，「今年終於以陸太身份與陸生慶祝。（送甚麼給老公？）是私人全套服務，由早上起牀開始便貼身照顧，老公甚麼也不用做，想點就點。物質上他甚麼也有，想給他心意上的東西。」

　　至於會否因太甜蜜而意外懷孕？她說：「老公堅持的一定做到，我們諗定生虎B，先享受二人世界。」

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