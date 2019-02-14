﻿行桃花陣召喚真命天子 45歲陳煒豬年想嗒小鮮肉

單身7年，踏入豬年桃花盛放，45歲陳煒（煒哥）決定放「筍盤」！放盤前坐言起行要做好三件事。先搵老師學花藝，從而增加內涵及藝術修養；其次唔再逞強，學識溫柔地請男人幫吓手。最後係努力賺錢，只要有充足彈藥，個人更有信心。煒哥大笑說：「第一步先學做花藝，搵個識賞我呢啲嬌花嘅小鮮肉送多啲花畀我。」



年初三，陳煒跟老友何國鉦結伴到阿Bob（林盛斌）御用玄學家陳定幫佛堂拜神行花陣，在師傅帶領下順時針行咗3個圈，又將搵到真命天子心願寫上天燈掛上桃花樹，又寫埋天馬旗，誠心上香跪拜，祈求願望達成。她笑說：「麥玲玲話我今年有桃花，但提我要低調，佢話我一定會有，不過，o依家真係冇時間識人同埋栽培感情，因為大部份時間都係工作，年初四已開工，即使空餘時間盡量去朋友聚會，但都冇碰到。」



考慮小鮮肉全靠朱晨麗



煒哥坦言拍完《法證先鋒IV》後應該會有啲時間，到時要再積極啲。「俾人話好索，有時都唔知點解會冇姻緣，可能我太強，有朋友勸喻過我：『就算你乜嘢都搞得掂，但都求吓人幫忙啦，咁樣等如畀機會人，唔好乜都攬晒上身逞強。』」一向自己抬條梯換燈膽的煒哥曾為失婚賽後檢討，笑言：「我諗通咗，真係要搵人幫手，我太強，第日要求人哋幫吓手先。（搵個小鮮肉幫手？）朱晨麗啟發我，佢同我講：『原來小鮮肉有小鮮肉嘅好處！』佢叫我唔好揀埋啲老嘢，要揀啲賞心悅目，開心啲嗰啲，多謝你呀，好姊妹。」



無接受過前夫一分一毫



煒哥坦言另一半較她年輕三、五年都可以考慮，最緊要大家思想溝通到，「上次有個event由後生仔送花畀我，企埋一齊影相相距又唔係太遠，我都襯得起後生仔嘅。」她說自己一向好獨立，從來唔靠前夫顏志行一分一毫：「佢冇照顧我，我亦冇要求過受佢照顧，所以咪好努力搵錢，希望今年圓置業夢。」



採訪：方騫平 攝影：李維隆



鳴謝：文殊花度 M.dimension



場地：觀塘帝盛酒店