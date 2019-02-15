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首戰百老滙音樂劇 ﻿李蕙敏﻿﻿滿足演受寵人妻﻿

2019-02-15 列印
■左起︰徐偉賢、李蕙敏、張崇基首次合作，他們均表示《單身．友．情人》的舞蹈有一定難度。
■音樂劇內容講婚姻關係，Amanda在劇中扮演被張崇基寵愛的人妻。
■Amanda自爆喺屋企係小女人，成日俾外籍老公恰。
■去年，李蕙敏和朱慧敏（右二）、童愛玲（左）等參演舞台劇《金星撞火星》。
■5年前，Amanda在九展開過演唱會，今年或明年都有意開入行紀念騷。
■做少奶奶的李蕙敏，近年都有拍吓電視劇。
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　　 入行30年的李蕙敏（Amanda）今年處女挑戰百老滙音樂劇，將於今晚（15日）起分別假屯門及沙田大會堂，跟張崇基和徐偉賢等演出10場音樂劇《單身．友．情人》。劇中張崇基飾演Amanda第3任丈夫，老公有錢又錫到燶，女主角沾沾自喜說：「佢哋話搵我係因為我好似呢個角色喎！」採訪：方騫平 攝影：李維隆

　　13年嫁給英籍老公Serge Micallef的李蕙敏，結婚6年依然甜蜜，佢極力否認自己係大女人：「哈！我只係感情上有過經歷，其實我可以做小女人！」身旁的張崇基即取笑她：「可以做，但本身唔係！」Amanda澄清：「有一半係小女人呀，因為我喺屋企係小女人，成日俾老公蝦我，佢成日咬我，好變態，但玩囉！（閨房樂趣？）如果以動物嚟形容，佢似貓仔，貓性格好直接，成日黐住煩住我；我似隻熊貓，因為好輪盡，成日會仆親，好似排戲時都整親個pat pat。」

　　此劇係音樂劇大師Stephen Sondheim的得意之作，經典神級戲相當難演，單係歌都要唱16、17首，舞蹈又複雜，Amanda希望在音樂里程碑添個重要標記：「同資深舞台劇演員合作都有信心，應該可以應付得嚟。」張崇基指故事以70年代紐約為背景，所以情節好大膽講述現代人男女關係及態度，有笑有鹹兼色色（情）哋！主角徐偉賢會有牀戲，同Amanda則關係曖昧！

　　Amanda透露老公雖然唔識聽廣東話，但到時都會捧場，問到結婚踏入第7年，何時榮升父母？48歲嘅佢坦承想生，卻抱隨緣態度：「唔急得，唔好咁用力會好啲。我唔想踏入50歲先有咗，唔想我哋年紀老，小朋友仲太細個。」

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