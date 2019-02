情人節放閃 香香升Cup佗男丁

岑麗香昨日情人節在網上放閃,除了大晒與老公強強的恩愛合照外,亦放了自己的性感大肚相,快為人母的香香明顯升Cup不少,而她在留言中更透露了今胎佗男B。



岑麗香(香香)自宣佈懷孕後,依然明艷照人,肥肚不肥人,手腳纖幼,絕對是靚靚孕媽代表之一!昨日她趁情人節,更在社交網站公開自己的大肚照,性感得來又唯美,另一張是與老公強強的黑白造型,大晒恩愛。



香香又留言:「To my forever best friend, I'm so lucky that God gave me the best partner in the world!I pray our little guy will grow up to be just like his daddy!(親愛的朋友,我很幸運,神給我遇上我最好的伴侶,我希望我們的愛情結晶會像爸爸。)」透露胎兒性別是男仔;連同樣佗B仔的陳凱琳都忍不住留言話:「It's a boy!」



另外,馬國明前日45歲生日,不過正忙拍《降魔的2》的馬明就要於工作中度過,同劇演員和劇組都送上生日蛋糕為他慶祝,認真有愛。馬明在社交網站上載數張照片,留言:「謝謝大家 」。​​​​



同時女友黃心穎亦在社交網站上載做蛋糕的照片,更弄到十隻手指都染上藍色,未知是否為男友製作生日蛋糕,不過最後的成品卻被網民笑賣相差。