孖曉峰林德信新戲玩親情 爆恨同秋官家庭旅行欣宜

林曉峰（阿Lo）、鄭欣宜和林德信（Alex）最近在馬來西亞電影《玩轉全家福》中合作，戲中他們飾演三兄妹，為了完成老竇盧海鵬心願，一家齊到馬來西亞旅遊，三人都話參與當地製作勁「驚險」，幸好有經驗老到的鵬哥帶住。講到戲中大玩親情，三人都好有感受，即想跟家人多去外遊，特別是未跟過父親鄭少秋去旅行的欣宜，都好想有機會享受家庭樂。



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 形象：Derek Ho(欣宜) 場地：Ball Room觀塘總店



髮型：Vincent@ii Alchemy(Lo&Alex)、Milk Chan @Xenter



化妝：Shuen Kong @WiLL Wong(Lo&Alex)、Samuel Wong @江中平化妝室



今次阿Lo、欣宜和Alex演一家人，基本上場場戲都一齊，全程在大馬拍攝雖因太趕冇時間玩，但大家真的好似一家人互相照顧。對於跟前輩鵬哥合作，除了阿Lo，欣宜和Alex最初都好擔心，「佢起初真係好cool，但後尾慢慢熟咗佢會同我哋講笑，仲會提點我哋，真係學到嘢。」Alex最開心同鵬哥有商有量研究演出，「佢會聽意見，我提議嘅改動，雖然最尾冇用到，但知佢明白我諗法真係好開心。」



扮撞車險變真



首度參與馬來西亞製作，三人發覺跟香港拍攝好多不同，不論是時間控制，或者安全考慮方面，一場汽車失控戲更搞到他們怕怕。戲中演長子的阿Lo和演孻仔的Alex激動話，「嗰場戲要講我哋一家坐車衝落斜路，欣宜負責揸車，但佢真係好耐冇揸過車，係雪藏牌嚟，好危險差啲變真撞車，好彩後尾鵬哥出聲話唔拍咋！」由於電影講一家人去旅行，三人拍完都有感而發想跟家人多去旅行，當中以欣宜感受最大，「我拍完套戲即刻約咗大妹（鄭詠恩）去旅行，我哋係第一次一齊去，原來真係會了解多好多，好想下次約爹哋（鄭少秋）去，因為細個淨係同媽咪（沈殿霞）去過，未有機會同佢一齊去。」阿Lo說：「我定期都會一家人去旅行，大家多啲時間相處好重要。」Alex話：「上次一家人去旅行，可能仲讀緊書，真係好耐冇一齊去過，同埋妹妹有咗自己家庭會難啲，不過都想搵機會再約埋一齊去。」



