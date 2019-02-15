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﻿超蓮揭破風水師種生基謊言

2019-02-15 列印
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　　日前有報道指風水師俞志麟自稱曾為賭王何鴻燊種生基，又指家人欲以500萬為賭王點「七星燈」續命。

　　賭王千金何超蓮昨出席慈善活動時，就有關傳言表示：「我覺得非常不尊重，種生基、續命燈都係假，呢個風水師要有職業操守，如果真係有個客人畀錢你做法事應該要保密，更何況我哋無搵過佢，佢想宣傳自己。」另外，超瓊、超蕸及三太等，亦有到醫院探望賭王。
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