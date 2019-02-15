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49歲陶喆升呢做爸爸

2019-02-15 列印
■陶喆抱着初生兒子，一臉滿足。網上圖片
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　　49歲台灣歌手陶喆與第二任妻子江佩蓉（Penny）在一四年結婚，但婚後一年就被爆搭上「最強小三」的內地女子楊子晴，幾乎家變，最終要公開道歉才能挽回老婆的心。

　　昨日傳來喜訊，Penny誕下男B，升呢做爸爸的陶喆將手抱「小Bonbon」的照片放上網，更留言表示看到兒子出生時哽咽感動不已。昨日適逢情人節，他更打趣表示：「我是老情人服侍老婆的小情人一起度過。」

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