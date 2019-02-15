美國司法部周三落案起訴空軍一名前任女情報官，指她替伊朗從事間諜活動。調查人員證實她曾協助伊朗革命衞隊發動電子及科網攻擊，針對她在美軍內的同事，並試過暴露了一名美國特務的身份。 三十九歲女被告威特（Monica Witt）被揭露間諜身份之前，曾在美國空軍情報部門工作了十年。在二○一三年，她變節到伊朗，把美國針對伊朗的間諜活動機密資料交給伊朗當局。助理司法部長德默斯說：「當我們的其中一名國民背叛國家時，這是美國悲哀的一天。這宗案件凸顯出我們的專業情報人員所面對的危險，也顯示出我們的敵人一直致力找出他們（美國情報人員）的身份，慫恿及最終令他們倒戈，對付他們本來要保護的國家。」 司...

2019-02-15