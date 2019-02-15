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祖兒鍾情單眼皮男仔

2019-02-15 列印
■祖兒被Mani睇好快結婚生仔，笑駡對方黐線。
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　　容祖兒昨日到商台宣傳新歌《一種永遠》，提到早前跟BIGBANG成員勝利合唱新歌《pretty crazy》，問可有發展機會？祖兒斬釘截鐵地說：「不會，快些叫他介紹太陽給我認識，我喜歡單眼皮。」

　　早前霍汶希（Mani）笑言看好祖兒於兩、三年內結婚生仔，更指她會剖腹生B，祖兒即說：「吓，你問她是否幫我陀呀，她黐線的，簡直集合蘇民峰跟婦科醫生於一身，她令我覺得今日不是二月十四日，是七月十四日。」

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