﻿追擊舊愛栢芝「三條King」 陳曉東湊兩女買名牌O氹孕味妻

43歲嘅童顏陳曉東入行廿年，將於3月舉行處男紅館演唱會，開心首圓紅館夢，私生活亦將有新驚喜！日前，東東老婆王妤嫻帶兩女由北京嚟港同丈夫度歲，一家四口連環去咗銅鑼灣及中環名店入貨。見陳太腰粗圓潤，試手袋時更腹部微隆，疑已秘密懷孕。難怪早前有記者問育有兩女嘅東東會否再追B，同育有「三條King」嘅舊愛張栢芝睇齊，東東風騷表示「生個豬仔都唔錯啦！」



陳曉東2014年與台灣女友王妤嫻奉女成婚，現育有4歲大女芷霖（乳名朵朵）及3歲幼女芷怡（乳名多多）。日前，東東提到農曆年假期將會撇甩兩女，與太太到日本過二人世界，問佢會否趁機追B？人夫露口風指︰「生個豬仔都唔錯，因為我屬兔，豬同我夾。」其實一早plan好，帶大肚妻去日本預早慶祝情人節、結婚紀念日和太太生日，加埋腹中baby，嚟個「大四喜」呀！



二月忙慶祝



遊日本前一連兩日，本報喺銅鑼灣和中環巧遇東東夫婦湊女shopping。其中一日下午6時，身穿牛仔褸、戴黑超加cap帽嘅東東和31歲太太行利園名店。見陳太着闊身衞衣、leggings加波鞋，成身圓碌碌，孕味濃。而一對女兒穿上同款式嘅淑女連身裙，好可愛。東東主要陪愛妻揀手袋，睇完一間又一間，不時在旁畀意見又幫手揀，真係廿四孝。見陳太試手袋時唔覺意凸肚，目測佗B超過4個月，唔知會否成功追仔呢？！最後行足個半鐘，陳太笑笑口挽住袋戰利品，同型仔老公call車走人。



另一日下午3時許，東東一家四口轉行中環ifc。繼早兩日全家深色打扮，呢日陳太和兩位小公主都着上鮮色衫，好有賀年feel。東東帶太太睇完女裝鞋再去睇羽絨，無收穫就改睇男人嘢。此時，東東心情靚靚，揀黑超、皮鞋、香水等，逗留半小時，東東滿載而歸，挽住一大袋戰利品同太太一人拖一個寶貝女離開。



採訪︰梁志明、李權威