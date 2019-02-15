  • 2019年2月15日 星期五
  • 21º
  • 81%
熱門： 消委會勒頸抹茶拿鐵派2000元情人節

日報新聞 > 娛樂

﻿備戰紅館

2019-02-15 列印
■不善跳舞嘅東東，坦言博晒老命排舞。
■少少中年發福嘅東東，努力操肌。
Previous Next

東東和愛妻遊日後返港即積極做gym、排舞，備戰下月人生第一個紅館演唱會。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd