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﻿思琦偕女遊韓整泡菜

2019-02-16 列印
■思琦到電台宣傳新歌。
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　　楊思琦昨為宣傳新歌到電台接受訪問，她透露早前與女兒到韓國旅行大吃大喝，欣喜能與女兒齊齊學製泡菜，母女玩得甚開心，但其後因感冒致聲沙。

　　思琦亦透露，新歌的MV推出後反應良好，很多朋友紛表讚賞。問到有否追求者乘機示好？思琦說：「都知道（追求者）有留意MV出街。（剛過去的情人節有收到驚喜嗎？）我由早到晚都要開工，之後就回家陪囡囡，無甚驚喜，可能現在開始物色（對象）。」

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