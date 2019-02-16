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﻿坤哥預告開騷減廢話

2019-02-16 列印
■坤哥聲稱現在沒對象。
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　　吳業坤昨到電台宣傳4月19日舉行的紅館個唱，「今次開騷會說少些話，因為大家覺得我上次開騷太多廢話。」

　　坤哥又表示最近四出宣傳，親自設計的700封利是已快將派光，希望個唱門票如他的利是一樣「渴巿」。談到前晚舉行「單身派對」，坤哥解釋只是找藉口與唱片公司同事聚會，現場同事多數已婚，望明年能脫離「單身狗」，「個個以為我好多，其實現在沒對象，不如你們幫我問問誰對我有興趣，希望有人睇完騷後會被我的魅力吸引，哈哈！（擇偶條件？）賢良淑德就可以，娶妻求淑婦。」
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