  • 2019年2月16日 星期六
  • 21º
  • 88%
熱門： 張繼聰謝安琪情人節李天翔紅衣女

日報新聞 > 娛樂

﻿石詠莉堅拒豬年生BB

2019-02-16 列印
■Sukie想專心唱歌未打算做媽咪。
Previous Next

　　石詠莉（Sukie）昨到商台宣傳新歌《動態回顧》，她透露MV尾段有位神秘男聲獻唱，「雖然很多人估，但不是我老公（鄧健泓），是位大眼靚仔歌手。（誰較靚仔？）惟有答我老公啦，哈哈！」

　　談到情人節，Sukie透露老公有送上驚喜，親自煎了牛扒給她吃，「老公沒送禮物，不要再送禮給我，真的收到驚！我不是個物質的人，所有名牌都是老公買，其實我不喜歡！」問到會否生豬BB？她斷言拒絕，「不想豬年生，不想BB蠢到隻豬咁，況且難得有機會做歌手，要更努力，所以不要祝我連生貴子。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd