﻿石詠莉堅拒豬年生BB

田泰安上周三策騎「華美公主」和「線路光輝」起孖，季內頭馬數字上升至五十場，只差兩場便追平個人一季頭馬紀錄，他坦言在馬季剛進行至一半便有此成績，確實相當欣喜，自己會繼續努力，務求成績繼續創新高，而在明日九匹座騎裏，以「文武傳奇」和「喜蓮騏星」的爭勝機會最感樂觀。 「文武傳奇」今季大熟，最近四場跑長途悉數勝出，今次列陣頭場四班二千米，田泰安說：「跟贏出今季首場頭馬時比較，『文武傳奇』的評分已上升了三十分，對任何馬匹都會構成壓力，不過難得牠連拼多場之後，目前狀態仍在勇點，日前我再策騎牠在草地跑道快試，走勢仍相當輕鬆，今次跑曾勝的二千米，負一二九磅不算太重，有機會完成五連捷。」 前...

2019-02-16